Ненужное жилье предложили передать некоторым категориям россиян

Глава Минстроя Файзуллин предложил передавать невостребованное жилье ветеранам

Глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин предложил разрешить регионам передавать невостребованные жилые помещения некоторым категориям россиян, включая ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Файзуллин попросил правительство поддержать законопроект, согласно которому ненужные жилые помещения будут предоставлять очередникам. К таким категориям граждан отнесли членов семей погибших ветеранов и инвалидов, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий подобных аварий, а также ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые встали на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года.

Во время заседания премьер-министр Михаил Мишустин оценил законопроект и подчеркнул, что мера позволит обеспечить граждан доступным и комфортным жильем. «Как раз там есть обязательства для военнослужащих, инвалидов. Это будет делать легче по решению руководителей субъектов РФ», — уточнил Мишустин.

Ранее правительство России приняло решение выделить на программы ипотеки несколько десятков миллиардов рублей. Было решено направить 45,5 миллиарда рублей на реализацию трех ипотечных программ — льготной, семейной и дальневосточной. Таким образом власти планируют помочь гражданам приобрести недвижимость и повысить качество жизни.