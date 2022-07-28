Армения обвинила Азербайджан в обстреле боевых позиций

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле боевых позиций на общей границе

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле боевых позиций на общей границе, передает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

В сообщении Минобороны говорится, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия в восточной части армяно-азербайджанской границы. Также отмечается, что армянская сторона подавила огонь азербайджанских подразделений ответными действиями.

Ведомство уточнило, что со стороны Армении потерь нет.

Ранее стало известно, что Ереван и Баку ведут подготовку к встрече премьер-министра Армении Никола Пашияна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Дипломаты обеих стран уже начали обсуждать детали грядущих переговоров.

В мае 2022 года Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.