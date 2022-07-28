Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на Авраама Руссо и его охранника

Генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический районный суд города Москвы уголовное дело о покушении на Авраама Руссо и его охранника: фигурантами проходят Михаил Демкин, Виталий Джура и Алексей Трясников; дело будет рассмотрено при участии присяжных. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Следствие считает, что в 2006 году коммерсант Тельман Исмаилов решил убить Авраама Руссо из-за того, что тот отказался от его личного покровительства. Найти исполнителей убийства должен был охранник Исмаилова, он нанял Демкина, Джуру и Трясникова.

Для реализации плана Демкин купил автомат Калашникова и патроны к нему, а Джура и Трясников — мобильные телефоны для связи между собой и получения данных о местоположении жертвы. В августе 2006 года Демкин не менее шести раз выстрелил в Руссо и охранника. Певец получил четыре ранения левого бедра, Демкин выбросил оружие и скрылся. Довести свой преступный умысел до конца соучастникам не удалось — потерпевшему своевременно оказали медпомощь.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, доказательства причастности Демкина появились только в 2020 году, а затем были установлены его пособники.

Демкин умер в 2014 году, но его дочь отказалась от прекращения уголовного преследования на стадии предварительного следствия. Демкин обвиняется в покушении на убийство, незаконном приобретении и ношении оружия, а Трясников и Джура — в пособничестве в покушении на убийство. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.

В мае 2021 года сообщалось, что Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Двое его фигурантов получили пять и шесть лет лишения свободы, но были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.