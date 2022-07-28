Назван самый простой шаг для решения газового кризиса в Европе

Энергетик Фролов: «Северный поток-2» идеален для решения газового кризиса в ЕС

В условиях энергетического кризиса Европа может столкнуться не только с сокращением промышленного производства, но и со сбоями в электроснабжении. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Самым простым шагом для решения газового кризиса в ЕС он назвал запуск «Северного потока-2».

Главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой запустить «Северный поток-2». Об этом сообщает RTL News. По данным издания, из-за ограничений на поставки российского газа, в Германии растет беспокойство по поводу серьезных энергетических проблем. «На острове Рюген, возле которого загружаются балтийские газопроводы из России, местные политики агитируют за "Северный поток-2"», — пишет издание.

Роль газопровода

«"Северный поток-2" важен именно как надежный поставщик, — сказал Фролов. — Проблема Евросоюза сейчас в том, что он уже получил все возможные дополнительные объемы газа, которые могли поставить на рынок не российские поставщики. Это произошло ввиду того, что рынок ЕС оказался премиальным, то есть, за товар там платят больше, чем на любом другом рынке. При этом во все прошлые годы газовые биржевые котировки были в среднем ниже, чем в Азии».

Подобная ситуация, как объяснил энергетик, привела к тому, что все объемы сжиженного природного газа (СПГ), которые не были связаны долгосрочными контрактами, были переброшены в Европу. За первое полугодие ЕС привлек на свой рынок все дополнительные объемы. В количественном выражении, по словам Фролова, это 21 миллиард СПГ и 14 миллиардов трубопроводного газа из Норвегии, Азербайджана и других стран.

В текущих условиях, когда вырос спрос и сократились поставки из-за аварии на заводе по производству СПГ в США и проблем с "Северным потоком", даже сверхвысокие цены в ЕС не смогли привлечь дополнительные объемы. При этом, спрос на газ начал расти и в Азии Александр Фролов энергетик

Неприятные последствия

Фролов объяснил, что даже в случае заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на сто процентов, этих объемов не хватит для комфортного прохождения зимнего периода, поскольку запасы должны пополняться постоянно. Эту проблему пытаются решить за счет сокращения спроса и, в частности, в промышленной сфере тенденция на уменьшение объемов потребления сохраняется. Но даже это может не помочь.

«Единственной отраслью, показавшей рост спроса на газ, стала электроэнергетика. Конечно, спрос там пытаются компенсировать за счет использования угля и мазута, возобновляемых источников энергии, но это, как мы понимаем, достаточно капризный вид генерации. Необходимы источники, способные перекрывать скачки потребления, и лучше всего здесь подходит именно газ», — сказал специалист.

Он убежден, что сокращение потребления газа в электрогенерации может привести к тому, что обострится проблема электроснабжения населения, что приведет к перебоям.

Технически, было бы крайне разумно сейчас выдать разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2", поскольку никакие полностью заполненные ПХГ не обеспечат надежного электроснабжения в случае отсутствия надежного поставщика газа, обеспечивающего постоянный поток Александр Фролов энергетик

В условиях общего дефицита на рынке, по словам Фролова, Европа неизбежно столкнется с перебоями в тепло- и электроснабжении, с перебоями поставок промышленным предприятиям, что естественным образом нанесет удар по всей европейской промышленности.

«"Северный поток-2" стал бы идеальным вариантом, закрывающим все подобные риски. Но сомневаюсь, что без каких-то глубоких потрясений Европа пойдет на этот самый простой шаг, потому что сегодня все упирается не в индустриальную необходимость, а в политическую целесообразность. Должны произойти какие-то существенные политические потрясения в сочетании с экономическими, только в таком случае можно будет надеяться на то, что вопрос "Северного потока-2" решат рассмотреть», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.