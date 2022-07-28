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В ДНР назвали дату суда над украинской нацгруппировкой «Медведи SS»

Адвокат командира «Медведей SS» заявил, что суд над военными состоится 1 августа в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Суд над членами украинской националистической группировки «Медведи SS» состоится 1 августа. Такую дату назвал адвокат одного из военных Павел Косован, передает ТАСС.

Юрист заявил, что дело командира Александра Кравцова объединено в одно производство с делом остальных восьмерых членов формирования. По его словам, процесс в отношении командующего и других членов нацгруппировки будет рассматриваться в закрытом режиме.

Он также уточнил, что заседание пройдет в Верховном суде Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно, что следователи Донецкой народной республики предъявили обвинение командиру украинской диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» Александру Кравцову. Подчеркивается, что ему может грозить смертная казнь.

5 июля члены неонацистского формирования «Медведи SS» рассказали о совершенных ими десятках убийствах на территории Донбасса, от их действий погибли более 100 человек. По данным следствия, все обвиняемые дали признательные показания и рассказали подробности об обстоятельствах преступлений.

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Алевтина Запольская
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