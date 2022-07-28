В России снова запретили Tor

Районный суд Саратова снова запретил в России анонимный браузер Tor

Районный суд Саратова снова запретил в России анонимный бразуер Tor. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, этим решением Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района.

«Исковые требования о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ удовлетворены», — заявил собеседник агентства в суде.

Первые данные о блокировке браузера некоторыми российскими провайдерами появились в декабре 2021 года. Спустя несколько дней Роскомнадзор признал факт блокировки, сославшись на решение Саратовского районного суда, вынесенное еще в 2017 году. В дальнейшем этот вердикт был обжалован, после чего Tor разблокировали. Между решениями о снятии блокировки и наложении новой прошло шесть дней.

Браузер Tor использует ряд специальных технологий, которые позволяют сделать пребывание в интернете максимально анонимным. Из-за этого он пользуется большой популярностью у посетителей даркнета.