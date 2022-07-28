В Британии оценили работу МИД под руководством Трасс

The Guardian: британский МИД не восстановил позиции под руководством Лиз Трасс

МИД Великобритании не восстановил свои позиции под руководством министра Лиз Трасс, моральный дух персонала низкий, а экспертных знаний по России катастрофически не хватает, пишет The Guardian со ссылкой на исследование британского Института правительства.

Отмечается, что несмотря на то, что события на Украине являются приоритетным вопросом для Трасс, которая претендует на пост лидера Консервативной партии, количество штатных сотрудников, работающих в Индо-Тихоокеанском регионе в три раза больше, чем в подразделениях Восточной Европы и Средней Азии. Так, в регионе трудятся всего 160 человек, при этом только 20 из них находятся в Москве. Количество специалистов, владеющих русским языком сократилось: если в 2017 году их насчитывалось 83, то в феврале осталось менее 60.

Кроме того, слияние Министерства международного развития с МИД, произошедшее в марте, привело к тому, что ведомство «до сих пор не встало на ноги». При этом многие сотрудники департамента оценили слияние скорее как поглощение, чем «равный брак». В результате реструктуризации также был отправлен в отставку дипломат Моаззам Малик, который занимал пост гендиректора по Африке в МИД. Позже он признался, что дипведомство отчаянно нуждается в стабильности, добавив, что преследование «национальных интересов ничего не значит».

В отчете указано, что моральный дух сотрудников нуждается в защите путем создания той профессиональной культуры, в которой можно открыто выражать свою точку зрения, не опасаясь репрессий, но с твердой уверенностью, что проблемы будут решены.

Ранее стало известно, что Трасс планирует одержать победу над своим соперником бывшим министром финансов Риши Сунаком за счет антироссийской риторики. Трасс считает вопросы внешней политики и безопасности своей сильной стороной. В частности, она намерена обвинить Сунака в слишком мягком подходе к действиям России и Китая.