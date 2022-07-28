Цепкало рассказал о расколе среди белорусской оппозиции

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Цепкало заявил о расколе оппозиции с 2020 года

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о расколе среди оппозиции республики, его слова приводит портал Zerkalo.

«Не было никакого объединения, начиная с августа 2020 года, когда все разъехались по разным странам», — сказал политик. По его словам, офис демократических сил превратился в штаб Светланы Тихановской, которая также пыталась принять участие в президентских выборах.

Цепкало подчеркнул, что после августа 2020 года участники демократического движения не обсуждали предложенные инициативы. В пример он привел переговоры с президентом Александром Лукашенко, цель которых была не вполне ясна.

Политик также упомянул, что офис Тихановской предложил выбрать все варианты в бюллетене в рамках референдума о поправках в Конституцию. «Ну, это вообще какая-то ерунда была: складывать бюллетени, ставить крестики-нолики», — возмутился он.

В сентябре 2021 года на Цепкало завели уголовное дело после его комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) при штурме квартиры жителя Минска. Цепкало назвал убийство сотрудника КГБ примером того, как надо бороться, а также публично призвал к вооруженному захвату власти.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года, после чего ЦИК Белоруссии объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.