Прекратившая работу в России компания резко нарастила прибыль

Прекратившая работу в РФ компания Volkswagen нарастила прибыль за полгода на 25,8 процента

Чистая прибыль крупнейшего в Европе автоконцерна Volkswagen Group выросла по итогам первого полугодия на 25,8 процента, до 10,638 миллиарда евро, операционная прибыль — на 12,9 процента, до 12,828 миллиарда. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность производителя пишет РИА Новости.

Выручка выросла на 2 процента, до 132, 285 миллиарда долларов, хотя продажи в годовом выражении сократились на 14 процентов, до 4 миллионов автомобилей.

Такие результаты достигнуты несмотря на прекращение работы Volkswagen в России, что произошло почти сразу после ввода российских войск на территорию Украины. Уже 3 марта компания, управляющая брендами Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и Ducati, остановила как производство автомобилей, так и поставки машин иностранного производства.

В мае стало известно, что как минимум до конца 2022 года концерн не видит способа возобновить работу на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде. В начале июня стало известно, что компания прекращает производство и закрывает офис, отвечавший за производство на мощностях «Группы ГАЗ». Эксперты считают, что завод в Калуге ожидает та же участь.

Ранее стало известно, что нефтегазовая компания Shell, также объявившая об уходе из России, увеличила прибыль в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом во втором квартале скорость роста прибыли даже оказалась выше. Потери от продажи заправок и собственного завода в России на этом фоне смотрятся не самым существенными — 83 миллиона долларов.