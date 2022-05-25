Volkswagen решил не планировать производство в России до конца года

Volkswagen не увидел способа возобновить производство на российских заводах

В ближайшем будущем Volkswagen не видит способа возобновить производство на российских автозаводах. В связи с неопределенностью на рынках компания решила не планировать выпуск до конца года. Об этом говорится в письме руководителя «Фольксваген легковые автомобили» Михаэля Арндта в адрес российских дилеров, на которое ссылается Autonews.

О закрытии площадок в Калуге и Нижнем Новгороде ничего не сказано, но сроков возобновления работы компания назвать не может. Также в сообщении сказано об увеличении времени гарантийного ремонта. По словам Арндта, нарушение логистических цепочек и ограничение поставок в Россию из-за санкций существенно затрудняют импорт запасных частей.

Volkswagen (бренды Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и Ducati) остановил производство автомобилей и поставки машин иностранного производства в страну 3 марта из-за действий российских войск на Украине. В настоящее время сотрудники заводов находятся в простое, им компенсируют две трети от стандартной заработной платы.

В похожей ситуации в настоящее время находятся большинство российских автозаводов, выпускающих иностранные марки. Так, на прошлой неделе завод Mazda Sollers во Владивостоке продлил корпоративный отпуск для сотрудников с 19 мая на неопределенный срок.

Российский «АвтоВАЗ» пока не может назвать сроки возобновления производства. Компания фактически остановила выпуск автомобилей с 4 апреля, за это время конвейер работал только пять дней. Причиной называется невозможность получить комплектующие.

По оценкам автодилеров, предприятие после перехода в госсобственность начнет выпускать упрощенные модели, которые не требуют импорта. Первой моделью станет Lada Granta, которую будут продавать в упрощенной версии со второй половины июня. Ее предполагается запустить без подушек безопасности, тревожной кнопки, антиблокировочной системы тормозов и электрических стеклоподъемников.