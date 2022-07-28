Shell оценила потери от продажи заправок в России в 83 миллиона долларов

Shell во втором квартале 2022 года потеряла $83 млн из-за продажи АЗС и завода в России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell рассказала о потерях во втором квартале 2022 года из-за ухода из России. Компания оценила чистые расходы от продажи заправок и завода «Лукойлу» в 83 миллиона долларов (с учетом потерь на курсовой разнице в 343 миллиона долларов), сообщается в ежеквартальном отчете компании.

При этом прибыль компании по итогам второго квартала 2022 года выросла с 3,4 миллиарда до 18 миллиардов долларов на фоне резкого роста цен на нефть. Скорректированная EBITDA, показатель объема прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, составила 23 миллиарда долларов.

Shell указала, что к концу этого года полностью прекратит долгосрочные покупки нефти из России у третьих лиц. Однако это не касается двух контрактов с небольшим независимым производителем, которого компания не назвала. Кроме того, компания сообщила, что по-прежнему работает над соглашением о выходе из проекта по добыче СПГ «Сахалин-2».

Сделка по продаже АЗС «Лукойлу» была закрыта в мае. Теперь российской компании принадлежат заправки, расположенные преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. «Лукойл» также приобрел у Shell завод по производству смазочных материалов в Торжке Тверской области.

Shell заявила о намерении выйти из совместных проектов с Россией сразу после начала специальной военной операции на Украине. 28 февраля нефтегазовый концерн сообщил, что хочет прекратить свое участие в проекте «Северный поток-2» и «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа (СПГ). Во втором проекте компании принадлежит 27,5 процента акций.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В частности, он обязал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy. Согласно документу, его имущество будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.