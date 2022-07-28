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Захарова ответила на просьбу США провести звонок с Лавровым

Захарова: Лавров уделит время просьбе о разговоре с Блинкеном, когда ему позволит график

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров уделит время просьбе о телефонном разговоре с американским коллегой Энтони Блинкеном, когда позволит его график. Об этом заявила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», — сказала Захарова.

Ранее Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре Лаврова и Блинкена. Как уточнили в ведомстве, информации о дате беседы пока нет. Американский дипломат также намерен обсудить проблему американских заключенных, продуктовую сделку.

При этом в Госдепе подчеркнули, что телефонный разговор не станет переговорами по поводу Украины или нормализацией российско-американского взаимодействия.

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Марина Совина
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