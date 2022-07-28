Россиянина осудят за убийство начальника и угон его автомобиля

В Хабаровске работника мебельного цеха осудят за убийство начальника и угон его машины

В Хабаровске 34-летнего мужчину осудят за убийство работодателя и угон его автомобиля. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Немцева.

По данным следствия, 10 февраля этого года на улице Карла Маркса владелец мебельного цеха поссорился с работником. Во время конфликта сотрудник достал гладкоствольное оружие и выстрелил в начальника, от полученного ранения тот скончался на месте. После этого обвиняемый забрал машину убитого шефа и на ней скрылся с места преступления.

Вскоре мужчину задержали, после чего поместили его в СИЗО. Сотрудники МВД и СКР смогли собрать доказательства, подтверждающие вину фигуранта. В настоящее время дело направили в суд.

28 июня сообщалось, что в Перми российского охранника осудят за убийство начальника из-за спора о деньгах.