Стало известно число погибших при крушении вертолета МВД Грузии

При крушении вертолета МВД Грузии погибли восемь человек

При крушении в районе грузинского курорта Гудаури вертолета пограничной службы погибли восемь человек. Об этом сообщили в МВД страны.

Прибывший на место происшествия министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури выразил соболезнования семьям, сотрудникам и друзьям погибших. «Нам всем очень тяжело, особенно их семьям, друзьям, МВД: Вы знаете, что шесть человек были нашими сотрудниками, два врача скорой помощи, произошел несчастный случай», — сказал он, отметив, что эксперты выясняют, что стало причиной потери управления.

По словам Гомелаури, среди погибших есть иностранный турист, в отношении которого проводилась спасательная операция. Еще один человек пострадал. «Его увезли службы скорой медицинской помощи», — указал глава МВД.

Ранее в МВД Грузии рассказали, что вертолет потерял управление и упал на землю во время операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов. На борту вертолета, кроме членов экипажа, находились спасатели и медики.

