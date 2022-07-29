В Грузии разбился вертолет пограничной службы

Вертолет пограничной службы Грузии разбился, спасая дельтапланеристов у курорта Гудаури

В районе грузинского курорта Гудаури разбился самолет пограничной службы республики. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как сообщили в МВД Грузии, вертолет потерял управление и упал на землю во время операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов. «На борту вертолета, кроме членов экипажа, находились спасатели и медики», — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего пока уточняются, в ведомстве пообещали обнародовать их в ближайшее время.

Ранее стало известно о гибели 21-летнего туриста из Великобритании в Греции. Молодой человек случайно попал под лопасти вертолета, когда выходил из воздушного судна и делал на его фоне селфи.