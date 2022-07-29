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Новую функцию iPhone 14 Pro описали

9to5mac: Always-On-Display на iPhone позволит отображать обои на заблокированном экране

Фото: Sumudu Mohottige / Unsplash

Журналисты издания 9to5mac описали одну из главных функций флагманов нового поколения Apple. Об этом сообщается на сайте медиа.

По словам специалистов, одной из ключевых опций новых iPhone окажется функция постоянного включенного экрана (Always-On-Display). Упоминание данной возможности нашли в бета-версии iOS 16. Журналисты отметили, что Always-On-Display позволит отображать на заблокированном дисплее справочную информацию — дату и время.

Кроме того, в ОС от Apple обнаружили детальное описание технологии. Выяснилось, что на выключенном дисплее также будут отображаться актуальные обои. В этом случае изображение получит так называемую «спящую» версию, которая будет демонстрироваться на экране смартфона.

Судя по всему, речь идет только о фирменных обоях, добавленных Apple. Так, поддержку режима Always-On-Display получат обои, на которых изображена рыба-клоун — подобные присутствовали в самом первом iPhone. Поддержку постоянно включенного дисплея получат только топовые телефоны — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

В конце июля источники издания DigiTimes рассказали, что топовые смартфоны серии iPhone 14 получат оперативную память стандарта LPDDR5. Судя по всему, более дорогие телефоны будут комплектоваться процессором A16, более доступные — A15.

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Андрей Ставицкий
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