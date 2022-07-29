Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Минюст США обвинил россиянина во вредоносном влиянии на американцев

Минюст США обвинил Александра Ионова во вредоносном влиянии на американцев
Александр Ионов

Александр Ионов. Фото: Иван Кальминг / Коммерсантъ

Министерство юстиции США обвинило россиянина Александра Ионова (основателя «Антиглобалистского движения России», АДР) в организации многолетней кампании по вредоносному влиянию на американское общество. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

По информации Минюста, Ионов действовал по указанию ФСБ России, создавая внутри США политические группы, которые должны были сеять раздор среди американцев и вмешиваться в местные выборы. Отмечается, что его активность фиксируется с 2014 по 2022 год.

Ведомство заявило, что Ионов лично координировал подобные группы влияния и помогал их финансировать. «Воздействие пагубного влияния России невозможно переоценить. ФБР будет агрессивно преследовать любое иностранное правительство, которое попытается разделить американских граждан», — приводятся в документе слова помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Луиса Кесады.

Ранее Минфин США сообщил, что расширил санкции против России. По информации ведомства, в санкционный список попали два физических лица и четыре организации из России. Так, санкции ввели против президента Центра поддержки и развития общественных инициатив Натальи Бурлиновой и общественного деятеля Александра Ионова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Блинкен провел переговоры с Лавровым
Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах
Турист пожаловался на резкий парфюм авиапассажирки и прослыл грубияном
Путин возглавил набсовет молодежного движения
Следователи возбудили дело в отношении задержанного ФСБ полицейского
Через самые крупные леса на планете построят магистраль
Минюст США обвинил россиянина во вредоносном влиянии на американцев
Военнослужащий симулировал слепоту ради 59 миллионов рублей и сел в тюрьму
Минобороны России передали партию разведывательных машин
Мишустин уволил замглавы Минтруда Скляра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.