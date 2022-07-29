Минюст США обвинил россиянина во вредоносном влиянии на американцев

Минюст США обвинил Александра Ионова во вредоносном влиянии на американцев

Министерство юстиции США обвинило россиянина Александра Ионова (основателя «Антиглобалистского движения России», АДР) в организации многолетней кампании по вредоносному влиянию на американское общество. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

По информации Минюста, Ионов действовал по указанию ФСБ России, создавая внутри США политические группы, которые должны были сеять раздор среди американцев и вмешиваться в местные выборы. Отмечается, что его активность фиксируется с 2014 по 2022 год.

Ведомство заявило, что Ионов лично координировал подобные группы влияния и помогал их финансировать. «Воздействие пагубного влияния России невозможно переоценить. ФБР будет агрессивно преследовать любое иностранное правительство, которое попытается разделить американских граждан», — приводятся в документе слова помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Луиса Кесады.

Ранее Минфин США сообщил, что расширил санкции против России. По информации ведомства, в санкционный список попали два физических лица и четыре организации из России. Так, санкции ввели против президента Центра поддержки и развития общественных инициатив Натальи Бурлиновой и общественного деятеля Александра Ионова.