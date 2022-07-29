Daily Mail: 25-летняя женщина упала с кровати и умерла от разрыва аневризмы сосудов мозга

В Великобритании женщина упала ночью с кровати и спустя два дня умерла в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Наташа Симпсон из города Рил на севере Уэльса была доставлена на вертолете в больницу города Сток-он-Трент утром 3 июля. Спящая женщина упала с кровати, после чего у нее случился приступ неизвестной природы. По дороге в клинику у Симпсон началось «кровотечение катастрофических объемов», как описали его медики.

В больнице врачи выяснили, что у женщины была аневризма сосудов головного мозга, после падения случился ее разрыв. Симпсон подключили к аппаратам жизнеобеспечения и пытались спасти на протяжении двух дней, однако она скончалась. У нее осталась двухлетняя дочь по имени Найла.

Семья погибшей согласилась, чтобы Симпсон стала донором для пациентов, нуждающихся в органах. Также родственникам пришлось собирать деньги на ее похороны в интернете, так как никто не знал, что она больна, и никаких приготовлений на случай ее смерти не делалось.

Собранные средства также пойдут 59-летней матери Симпсон, так как после смерти дочери она стала единственной опекуншей внучки. Родные написали в сообщении о сборе денег, что пожилая женщина находится в тяжелом финансовом положении и убита горем из-за внезапной смерти «дочери и лучшей подруги». Двухлетняя Найла также очень тяжело переживает потерю матери.

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