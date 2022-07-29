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Названа самая модная модель купальника на лето 2022 года

The Symbol: вязаный купальник стал модным трендом лета 2022 года

Фото: Montce

Редакторы журнала The Symbol назвали самую модную модель купальников на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о купальниках, изготовленных в технике кроше. Отмечается, вязаная пляжная одежда — в частности, платья, юбки и брюки — начала набирать популярность еще летом 2021 года после показов весенне-летних коллекций брендов Altuzarra, Chloé, Paco Rabanne и Gabriela Hearst. Как отмечают эксперты, в нынешнем сезоне упомянутый тренд стал особенно актуален.

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Так, авторы материала предлагают присмотреться к вариантам нейтральных цветов, например, черного, бежевого или белого. Утверждается, что благодаря различным орнаментам и необычной фактуре вязания данные купальники будут смотреться необычно и стильно.

В заключение специалисты пояснили, что вязаные топы можно комбинировать с плавками другого материала, и наоборот. Кроме того, упомянутые модели сочетаются и с повседневной одеждой, в частности, с широкими джинсами и брючными костюмами.

В июне дизайнеры российского бренда купальников и нижнего белья Deseo назвали способы визуально исправить фигуру с помощью пляжной одежды. По мнению специалистов марки, модели с яркими принтами помогут визуально увеличить грудь, а купальники в темных тонах и без лишнего декора — скорректировать широкие бедра.

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Мария Винар
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