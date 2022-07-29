Замкомандующего войсками ЮВО заподозрили в хищении миллионов рублей у Минобороны

Замкомандующего Южным военным округом заподозрили в хищении 2 млн рублей у Минобороны

Заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) заподозрен в использовании средств Минобороны на благоустройство своего дома и участка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Обвиняемому вменяют хищение двух миллионов рублей, он арестован. Уточняется, что речь идет о Викторе Воронове, отвечавшем в ЮВО за материально-техническое обеспечение.

По словам представителя Южного военного округа, 1 августа военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об аресте подозреваемого. «Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству», — сообщил представитель ЮВО.

В конце июня 235-й гарнизонный военный суд арестовал четырех подозреваемых в хищении земель Минобороны. Бывшего руководителя Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Минобороны России Валерия Майбороду, учредителя компании «БДМ-Строй» Сергея Бородина, бывшего военного топографа Александра Дзюбу и пенсионера Юрия Родина поместили в СИЗО до 27 августа.

