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ЦБ прокомментировал возможность прекращения биржевых торгов долларом

ЦБ не опроверг подготовку к отмене торгов долларами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский Центробанк (ЦБ) прокомментировал информацию о возможности прекращения биржевых торгов долларом и евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Регулятор отметил, что в связи с изменениям санкций, он с участниками рынка занимается разработкой разных сценариев. Иными словами, ЦБ не опроверг подготовку к отмене торгов. «Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», — указал регулятор.

Ранее изданию Forbes стало известно, что ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это может произойти, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа.

Альтернатива, которую рассматривает ЦБ — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

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Платон Щукин
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