Forbes узнал, что ЦБ начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом

ЦБ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов. Это может произойти, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа, узнал Forbes.

При таких санкциях валютные торги окажутся парализованы, поэтому Банк России начал готовиться к такому сценарию, отмечает издание. Альтернатива, которую рассматривает ЦБ — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

Санкции против Мосбиржи и НКЦ — это «жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже», пояснил источник издания. У НКЦ, по оценкам, около 50 миллиардов долларов клиентских средств, все они хранятся в иностранных банках.

В случае блокирующих санкций США против НКЦ валютная секция Мосбиржи будет местом хождения валют стран, которые ограничения не ввели. По мнению игроков рынка, самым ликвидным активом в валютной секции окажется юань.

Даже в самых жестких сценариях развития событий обращение наличных долларов в России будет сохраняться, ранее заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.