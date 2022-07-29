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Мужчина попытался спасти домашнюю кошку от кобры и погиб

Prameya News: мужчина из Индии попытался защитить кота от кобры и погиб от укуса

Фото: Hendrik Schlott / Unsplash

61-летний Нарендра Джена из штата Одиша, Индия, погиб, пытаясь защитить домашнего кота от кобры. Об этом сообщает Prameya News.

Мужчина увидел, как его кошка борется с опасной змеей, которая пыталась заползти в дом. Джен попытался схватить питомца, чтобы спасти его от укуса. В это время кобра укусила его в грудь и ногу. Пострадавший был немедленно доставлен в больницу города Бхубанешвар, где врачи констатировали его смерть.

Ранее сообщалось, что житель вьетнамской провинции Донгнай умер от укуса кобры, помогая соседу в ее поимке. Мужчина схватил змею голыми руками, думая, что кобра безобидна.

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Алиса Удовик
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