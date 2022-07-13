Мужчина голыми руками схватил огромную кобру и умер от ее укуса

Vnexpress: во Вьетнаме мужчина по ошибке поймал кобру и погиб от ее укуса

Житель вьетнамской провинции Донгнай поймал королевскую кобру голыми руками и умер от ее укуса. Об этом сообщает Vnexpress.

57-летний мужчина, чье имя не сообщается, помогал соседу поймать огромную змею. Они опасались, что она съест их скот. При этом, по словам родственников погибшего, он по ошибке думал, что кобра безобидна.

Когда змея заползла через отверстие в его двор, мужчина схватил ее голыми руками. После этого он попытался поместить ее в сумку, но она его укусила.

Поначалу мужчина не стал обращаться за медпомощью и осознал серьезность укуса только после того, как на его руке появились признаки некроза. К тому времени у него стали отказывать внутренние органы.

Тогда мужчина отправился в больницу, но диализ не помог улучшить его состояние. После возвращения домой он скончался. Позже змею изловили и убили местные жители.

Яд королевской кобры вызывает сильную боль, туман перед глазами, головокружение, сонливость. Затем наступает паралич, острая сердечная недостаточность и кома. Человек погибает от дыхательной недостаточности.

Королевские кобры являются самыми крупными в мире ядовитыми змеями. Средняя длина взрослой особи составляет 3-4 метра, однако известны экземпляры, достигавшие 5,7 метра в длину. Питаются преимущественно другими змеями, в том числе ядовитыми.

Ранее сообщалось, что в Танзании заклинатель змей поймал двух кобр, решил поиграть с одной из них и умер от укуса. В какой-то момент рептилия резко бросилась на него и укусила за губу и палец.