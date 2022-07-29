WWD: прозрачная одежда станет трендом осени 2022 года благодаря модным показам

Модные редакторы портала WWD назвали прозрачную одежду новым трендом осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты пояснили, что данные наряды станут актуальны благодаря показам известных дизайнеров, которые при создании коллекций сделали акцент на чувственность. Так, например, подобные изделия были продемонстрированы нидерландским модельером Ирис ван Херпен.

«[Эти платья] представляли собой что-то между крыльями насекомых и плотоядными растениями. Одни напоминали снежинки на стероидах, другие — глубоководных существ, отрастивших изящные щупальца. Многие из них обладали серебристым блеском, добавлявшим им инопланетного очарования», — описал работы кутюрье редактор Майлз Соха.

В то же время предметы гардероба из легких прозрачных тканей, украшенные вышивками и цветочными аппликациями, показали такие люксовые бренды, как Valentino, Dior, Giambattista Valli, Elie Saab, Zuhair Murad и Fendi.

Ранее в июле журналистка L'Officiel Дана Перельберг перечислила трендовую одежду на осень 2022 года. Так, в список вошли белые майки, названные Перельберг универсальными предметами гардероба, а также оверсайз-пиджаки и юбки длины макси. Кроме того, эксперт отметила, что актуальными в грядущем сезоне станут бомберы и бейсболки.