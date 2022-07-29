Ценам на дизельной топливо на АЗС предрекли рост

Автоэксперт Кадаков считает, что стоимость дизельного топлива на АЗС пойдет вверх

Стоимость дизельного топлива на АЗС пойдет вверх после обновления исторического максимума на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Цены на дизельное топливо

29 июля цены на дизельное топливо в России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновили исторический максимум, достигнув уровня в 56 769 рублей за тонну. Биржевые стоимости бензина Аи-92 и Аи-95 также поднялись соответственно на 2,29 процента, до 43 793 рублей за тонну, и 2,45 процента, до 50 105 рублей за тонну. В последний раз на таком уровне они находились в марте этого года.

Думаю, что цены на АЗС пойдут вверх Максим Кадаков автоэксперт

«Трудно сказать, насколько эта солярка подорожает в рознице. Она уже сейчас стоит 52-54 рубля по Москве и области — это заметно уже выше, чем было какое-то время назад», — сказал Кадаков.

Автоэксперт отметил, что повышение цены скажется на стоимости эксплуатации автомобилей. Он также добавил, что увеличение стоимости дизельного топлива происходит регулярно. «У нас традиционно ближе к августу почти каждый год поднимаются цены на солярку. В общем, эта такая известная вещь, и ничто на нее не влияет: ни сдерживающие механизмы, ни какие-либо другие вещи», — объяснил он.

Цены на бензин

Максим Кадаков сообщил, что не может сказать с полной уверенностью, однако подозревает, что после роста цен на дизельное топливо будет увеличение стоимости и бензинового топлива.

Так или иначе все это идет в связке. По чуть-чуть все пойдет вверх Максим Кадаков автоэксперт

«Все мы помним, что была психологическая планка в 50 рублей, и мы эту планку преодолели. Теперь мы идем к планке в 55 рублей», — рассказал эксперт.

Что влияет на цену?

Одним из факторов, который может влиять на повышение, Максим Кадаков назвал исчезновение независимых АЗС. «Если брать Северо-Западный федеральный округ, то наблюдается такая вещь: крупные АЗС компании начинают скупать мелкие. На мой взгляд, это тоже в какой-то мере влияет на цены. Когда есть мелкие компании, они могут сдерживать цены», — подытожил он.

Биржевые цены на дизель и бензин весной и летом демонстрировали разнонаправленную динамику в связи с западными санкциями. Геополитический конфликт привел к резкому ограничению поставок российских нефтепродуктов в Европу, однако не затронул поставки дизеля.

Затоваривание бензином привело к резкому снижению оптовых цен, а также заставило нефтеперерабатывающие заводы сокращать производство. В последние недели ситуация начала меняться, только с 18 по 22 июля цены на бензин на бирже выросли на 10 процентов.