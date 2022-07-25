Биржевые цены на бензин выросли на 10 процентов

Оптовые цены на бензин на СПбМТСБ выросли на 10 процентов за неделю

Оптовые цены на бензин на бирже за минувшую неделю выросли сразу на 10 процентов, достигнув уровня середины марта. Поводом для стремительного роста стало сокращение производства на перерабатывающих мощностях «Газпрома», сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла 42,8 тысячи рублей за тонну и 49,3 тысячи соответственно. Розничных продаж ситуация пока не коснулась, АЗС и без того работают с рекордными доходами.

С конца февраля, сразу после ввода российских войск на территорию Украины, стоимость топлива на бирже неизменно снижалась из-за отказа зарубежных трейдеров от закупок российских нефтепродуктов. Из-за этого весной и летом, несмотря на традиционное повышение спроса, на рынке сформировался профицит бензина, что привело к удешевлению топлива.

Однако в последние недели ситуация несколько улучшилась, нефтекомпании начали налаживать переработку. Кроме того, не прекращался экспорт в Европу дизельного топлива, стоимость которого находится на самых высоких годовых значениях. Эксперты ожидают, что в августе оптовые цены на бензин продолжат расти, так как правительство собирается уменьшить выплаты по бензиновому демпферу, которые получают нефтекомпании.

Тем не менее два завода «Газпрома» — «Газпром нефтехим Салават» и Сургутский ЗСК, на которые приходится до 15 процентов продаж бензина на СПбМТСБ, — сократили суточную реализацию на 72 процента. К этому привело резкое сокращения производства на заводах, причем на Сургутском ЗСК бензин в период с 14 по 20 июля вообще не производили.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставлять в Монголию бензин Аи-92 по цене на треть ниже рыночной (скидка в размере 35 процентов). В правительстве республики отметили, что такая помощь позволит не повышать внутренние цены до конца года.