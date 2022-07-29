Курс рубля упал

Курс евро вырос до 63 рублей в ходе торгов 29 июля

Курс рубля в ходе торгов 29 июля падает к основным мировыми валютам, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро поднялся до отметки в 63 рубля впервые за последние недели, курс доллара вырос до 62 рубля.

Рубль в последние месяцы после падения конца февраля значительно укреплялся к обеим валютам по ряду причин, включая и административные ограничения на операции с валютой, и отсутствие спроса на доллары и евро со стороны российских импортеров в условиях санкций. Слишком высокий курс рубля невыгоден российской экономике и бюджету, указывали в правительстве.

Министр финансов Антон Силуанов в конце июня уточнял, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Тогда же глава ведомства анонсировал меры по борьбе со слишком высоким курсом, предполагающие использование сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций.