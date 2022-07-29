Дубовицкая оценила юмор Comedy Club

Регина Дубовицкая заявила, что в Comedy Club бывают как смешные, так и несмешные номера

Руководитель и ведущая юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая ответила победителю четвертого сезона телепроекта «Голос» иеромонаху Фотию (настоящее имя — Виталий Мочалов), раскритиковавшему шоу Comedy Club. В разговоре с «Телепрограммой» она оценила юмор резидентов шоу.

Дубовицкая заявила, что в Comedy Club бывают как интересные и смешные номера, так и неинтересные и несмешные. «Я не так часто смотрю эту программу. Есть хорошие там ребята, юмористы. Но есть и много пошлости. Если бы почистить эту программу, наверное, она была бы неплохая», — высказалась она.

Ведущая «Аншлага» добавила, что у Comedy Club сегодня много поклонников, и их устраивают шутки, которые звучат в шоу.

Ранее иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой передачей на российском телевидении. Также он поделился своими телевизионными предпочтениями. Победитель четвертого сезона «Голоса» рассказал, что ему нравилось смотреть шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Перед этим артист юмористических программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов вспомнил, как он вел мероприятие вместе с одним из резидентов Comedy Club. По словам артиста, во время выступления коллега допускал фривольности, а некоторые его шутки были на грани.