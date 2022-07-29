Политолог высказался о смене лидера в Евросоюзе

Политолог Бышок: спрогнозировать ослабление Германии можно, но нового лидера ЕС — сложно

Спрогнозировать некое ослабление Германии можно, но спрогнозировать нового общезначимого лидера Евросоюза пока сложно. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о смене лидера в Евросоюзе кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Потеря лидерства

Журналист Мария Тадео в статье для Bloomberg предсказала, что Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе (ЕС). Это обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России, отмечает обозреватель. При этом, по ее словам, ФРГ более десяти лет имела высшую моральную и финансовую власть и авторитет в Европе.

Можно сказать, что этот прогноз не нов. Уже достаточно давно начались разговоры о том, что Германия теряет свои силы Станислав Бышок политолог

«Однако тут двойственный подход: с одной стороны, говорят, что Германия вроде как должна лидировать в Евросоюзе, но опасается этого делать из-за своего прошлого. С другой — говорят о том, что, даже если Германия захочет быть лидером по всем фронтам, у нее это не получится», — поделился Бышок.

Политолог отметил, что Германия, как и все развитые и постиндустриальные страны, демографически уменьшается. В этом смысле говорить об ослаблении Германии можно, добавил он.

Новый лидер в ЕС

При этом говорить о том, что ослабление Германии каким-то образом приведет к усилению другой страны Евросоюза не совсем правильно, убежден Бышок.

Либо мы говорим, что это Франция. Либо мы говорим, что это вообще никто Станислав Бышок политолог

«Потому что сопоставимых с Германией стран по экономике, по политическому влиянию, по дипломатическим навыкам и по населению нет. Могла бы быть Великобритания, но она вышла из состава Евросоюза», — сказал он.

Станислав Бышок объяснил, почему Франция — это единственная страна, которая могла бы заменить лидерство Германии. Однако он отметил, что даже эту страну в данном вопросе можно назвать с натяжкой.

«Смычка Германии и Франции была в основе еще послевоенного европейского объединения, которое сейчас мы видим как Европейский союз. Тем не менее когда Германия была в разделенном виде, то Франция и Западная Германия более-менее были равнозначны в своем экономическом и демографическом положении. Когда же Германия объединилась, то она по факту своего размера и силы стала существенно более сильной в экономическом плане, чем Франция», — сообщил политолог.

Франция по старинке называется одной из двух ключевых стран Евросоюза, но современной Германии она слабее Станислав Бышок политолог

Однако политолог не отрицает того факта, что Франция могла бы претендовать на лидерство в Евросоюзе. «Действительно, во Франции есть уверенность в своих дипломатических навыках. И не зря [президент Франции Эммануэль] Макрон в течение и первого своего президентского срока, и второго каким-то образом пытался и пытается стать неформальным лидером европейской дипломатии», — подытожил Бышок.

Поэтому стать де-факто дипломатическим лидером Евросоюза, я думаю,

Франция вполне сможет. А вот экономическим — затруднительно Станислав Бышок политолог

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