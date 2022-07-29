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Власти Франции указали на беспрецедентную энергетическую ситуацию в стране

Оливье Веран признал, что Франция переживает беспрецедентную экономическую ситуацию

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран по итогам заседания Совета министров заявил, что страна переживает беспрецедентную экономическую ситуацию. Соответствующее видео появилось на его странице в Twitter.

Веран указал на то, что Москва резко сократила газовые поставки, а эмбарго на российскую нефть также автоматически снизит поставки топлива до конца года. Кроме того, к снижению мощностей в атомной энергетике привели ремонтные работы на реакторах.

По словам политика, французские власти используют все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой. В частности, будут увеличены мощности терминалов по приему сжиженного газа. Также Веран напомнил, что начались работы по сооружению нового терминала в порту Гавра на севере Франции.

Кроме того, ведутся работы по ускоренному заполнению газохранилищ. «Мы ожидаем, что к концу лета мы сможем заполнить их на 100 процентов», — рассказал Веран.

Ранее страны Евросоюза договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. При этом принятое соглашение отличается от предложения Еврокомиссии, в том числе оно предполагает исключения для ряда стран. В частности, добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов смогли Испания и Португалия.

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Варвара Кошечкина
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