Власти Франции указали на беспрецедентную энергетическую ситуацию в стране

Оливье Веран признал, что Франция переживает беспрецедентную экономическую ситуацию

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран по итогам заседания Совета министров заявил, что страна переживает беспрецедентную экономическую ситуацию. Соответствующее видео появилось на его странице в Twitter.

Веран указал на то, что Москва резко сократила газовые поставки, а эмбарго на российскую нефть также автоматически снизит поставки топлива до конца года. Кроме того, к снижению мощностей в атомной энергетике привели ремонтные работы на реакторах.

По словам политика, французские власти используют все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой. В частности, будут увеличены мощности терминалов по приему сжиженного газа. Также Веран напомнил, что начались работы по сооружению нового терминала в порту Гавра на севере Франции.

Кроме того, ведутся работы по ускоренному заполнению газохранилищ. «Мы ожидаем, что к концу лета мы сможем заполнить их на 100 процентов», — рассказал Веран.

Ранее страны Евросоюза договорились об ограничении потребления газа на 15 процентов для прохождения предстоящего зимнего периода. При этом принятое соглашение отличается от предложения Еврокомиссии, в том числе оно предполагает исключения для ряда стран. В частности, добиться для себя сокращения потребления не на 15 процентов, а на 7 процентов смогли Испания и Португалия.