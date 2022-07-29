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Лавров ответил на слова Блинкена о неготовности обсуждать Украину с Москвой

Лавров назвал слова Блинкена о неготовности обсуждать Украину оговоркой «по Фрейду»

Фото: Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен оговаривается «по Фрейду», заявляя, что не будет обсуждать Украину с Москвой, поскольку Киев должен самостоятельно принимать решения по международным вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ответ на слова американского коллеги, российский министр напомнил высказывание представителя Государственного департамента о том, что Украине не следует в настоящий момент вести переговоры с Россией. По словам Лаврова, это говорит все о том, как Вашингтон не хочет влиять на те или иные шаги Киева.

Кроме того, Сергей Лавров заверил, что согласует конкретную дату беседы с Блинкеном после своего возвращения из рабочей поездки и вскоре предложит удобное для обоих глав ведомств время. 28 июля Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре глав МИД.

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Николай Чигасов
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