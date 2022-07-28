США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым
Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.
Как уточнил американский дипломат, Вашингтон инициировал контакт глав МИД России и США. Американская сторона надеется, что беседа состоится на днях. При этом Госдеп анонсировал ее еще в среду, 27 июля.
состоялся последний телефонный разговор Блинкена с Лавровым
Это будут первые переговоры Блинкена и Лаврова с начала российской спецоперации в феврале. В последний раз они общались по телефону 15 февраля. Дипломаты должны были встретиться лично 24 февраля, но госсекретарь отменил встречу со словами, что не хочет «создавать видимость дипломатии».
Мы запросили разговор с министром иностранных дел Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях
Прайс отметил, что в Москве подтвердили получение запроса со стороны коллег. По словам дипломата, разговор Блинкена и Лаврова не станет переговорами по Украине или о нормализации российско-американского взаимодействия.
Три темы для переговоров
Госдеп предложил Москве обсудить три темы. По словам Прайса, Блинкен намерен донести «крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся у США озабоченностях» относительно российской специальной военной операции на Украине.
Так, американская сторона коснется вопроса «возможных планов России относительно территорий на Украине».
В последнее время мы слышали вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова
Вторым вопросом, на который указал пресс-секретарь, является снятие ограничений на поставку российских продуктов. Кроме того, Вашингтон призывает Москву содействовать вывозу украинского зерна.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотических средств. Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже
Третьей темой на повестке дня может стать обмен американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиян, отбывающих наказание в исправительных учреждениях США. По данным Прайса, Госдеп на протяжении нескольких недель «напрямую и неоднократно» направлял России предложение об обмене заключенными. По его словам, США не хотят далее откладывать решение этого вопроса.
Мы делали это в течение нескольких недель. Хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря
Ответ МИД России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Лавров уделит время просьбе о телефонном разговоре с американским коллегой, когда позволит его график.
Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи
Накануне в министерстве назвали информацию о запросе телефонного разговора «мегафонной практикой» США.
Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную
Нежелание контактировать на G20
Ранее российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на нежелание Блинкена принимать участие в съемке групповой фотографии министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за присутствия Лаврова.
Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда
Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России на саммите в Индонезии в ноябре. Глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями официальной Москвы.
Спецоперация
Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне специальной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он указал, что цель боевых действий — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе. Также глава государства отметил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине.