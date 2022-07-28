США направили России запрос о разговоре Блинкена с Лавровым

Госдеп направил России запрос о телефонном разговоре Блинкена с Лавровым

Госдеп направил запрос российской стороне об организации телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Нед Прайс, пишет Reuters.

Как уточнил американский дипломат, Вашингтон инициировал контакт глав МИД России и США. Американская сторона надеется, что беседа состоится на днях. При этом Госдеп анонсировал ее еще в среду, 27 июля.

15 февраля состоялся последний телефонный разговор Блинкена с Лавровым

Это будут первые переговоры Блинкена и Лаврова с начала российской спецоперации в феврале. В последний раз они общались по телефону 15 февраля. Дипломаты должны были встретиться лично 24 февраля, но госсекретарь отменил встречу со словами, что не хочет «создавать видимость дипломатии».

Мы запросили разговор с министром иностранных дел Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях Нед Прайс официальный представитель Госдепа США

Прайс отметил, что в Москве подтвердили получение запроса со стороны коллег. По словам дипломата, разговор Блинкена и Лаврова не станет переговорами по Украине или о нормализации российско-американского взаимодействия.

Три темы для переговоров

Госдеп предложил Москве обсудить три темы. По словам Прайса, Блинкен намерен донести «крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся у США озабоченностях» относительно российской специальной военной операции на Украине.

Так, американская сторона коснется вопроса «возможных планов России относительно территорий на Украине».

В последнее время мы слышали вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова Нед Прайс официальный представитель Госдепа США

Вторым вопросом, на который указал пресс-секретарь, является снятие ограничений на поставку российских продуктов. Кроме того, Вашингтон призывает Москву содействовать вывозу украинского зерна.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотических средств. Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже

Третьей темой на повестке дня может стать обмен американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер на россиян, отбывающих наказание в исправительных учреждениях США. По данным Прайса, Госдеп на протяжении нескольких недель «напрямую и неоднократно» направлял России предложение об обмене заключенными. По его словам, США не хотят далее откладывать решение этого вопроса.

Мы делали это в течение нескольких недель. Хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря Нед Прайс официальный представитель Госдепа США

Ответ МИД России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Лавров уделит время просьбе о телефонном разговоре с американским коллегой, когда позволит его график.

Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи Мария Захарова официальный представитель МИД России

Накануне в министерстве назвали информацию о запросе телефонного разговора «мегафонной практикой» США.

Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную

МИД России официальное заявление

Нежелание контактировать на G20

Ранее российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на нежелание Блинкена принимать участие в съемке групповой фотографии министров на саммите «Большой двадцатки» (G20) из-за присутствия Лаврова.

Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда Сергей Лавров глава МИД России

Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России на саммите в Индонезии в ноябре. Глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями официальной Москвы.

Спецоперация

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились на фоне специальной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Он указал, что цель боевых действий — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе. Также глава государства отметил, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, соседствуя с угрозами, существующими на современной Украине.

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