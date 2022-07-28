Госдеп прокомментировал возможный обмен заключенными с Россией

Представитель Госдепа Прайс: США напрямую и неоднократно предлагали РФ обмен заключенными

Предложение американской стороны, выдвинутое России, об обмене американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер находится на столе переговоров, рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон не видит причин откладывать решение вопроса. Он уточнил, что предложение было направлено Москве «напрямую и неоднократно». «Мы делали это в течение нескольких недель. Хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря», — прокомментировал возможный обмен заключенными Прайс. Он добавил, что в течение всего этого времени вопрос находится «на столе переговоров».

«Нет причин это откладывать», — подчеркнул он.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер была арестована 5 марта. Ее задержали в московском аэропорту Шереметьево. Она обвиняется в контрабанде наркотических средств. Администрация США предложила России обменять ее на предпринимателя Виктора Бута.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был приговорен в РФ к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Ранее он потребовал объяснить, почему вместо него на российского летчика Константина Ярошенко обменяли техасца Тревора Рида.