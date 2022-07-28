Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыты возможные темы разговора Лаврова и Блинкена

Госсекретарь США Блинкен обсудит с Лавровым планы России по территориям на Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым хочет обсудить вопрос о возможных планах России относительно территорий на Украине. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

По словам Прайса, Блинкен намерен донести «крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся у США озабоченностях» относительно российской спецоперации на Украине. «В последнее время мы слышали вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел [России Сергея] Лаврова», — сказал он.

Ранее Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре Лаврова и Блинкена. Как уточнили в ведомстве, информации о сроках беседы пока нет. Американский дипломат также намерен обсудить проблему американских заключенных, продуктовую сделку.

При этом в Госдепе подчеркнули, что телефонный разговор не станет переговорами по поводу Украины или показателем нормализации российско-американского взаимодействия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН отреагировали на слова Ким Чен Ына о готовности начать ядерную войну
H&M назвал сроки открытия магазинов в Белоруссии
В «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени Путина своими фанатами
Военный аналитик заявил о невозможности целиком пресечь поставки оружия Украине
Президент Сербии рассказал о чрезвычайном положении страны в ближайшие месяцы
Финляндия отказалась аннулировать действующие визы россиян
Захарова ответила на просьбу США провести звонок с Лавровым
В Дании заявили об обострении газовой войны
В Германии отказались гордиться поставками оружия Киеву
Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.