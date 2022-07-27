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В МИД России прокомментировали заявление Блинкена о переговорах с Лавровым

МИД России не получал обращений Госдепа США по поводу переговоров Блинкена с Лавровым

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России не получало никаких обращений от американской стороны по поводу переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — прокомментировали в МИД России заявление главы Госдепартамента США о предстоящих переговорах с Лавровым.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. При этом он не уточнил, когда именно они пройдут, заявив, что они будут проведены в ближайшие дни. Блинкен уточнил, что в ходе разговора не будет обсуждать Украину. По его словам, речь будет идти о судьбе задержанных в России американцев и об экспорте украинского зерна.

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Марина Совина
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