Лавров согласует дату беседы с Блинкеном

Глава МИД Лавров заявил, что согласует дату переговоров с госсекретарем США Блинкеном

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что согласует конкретную дату беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном после своего возвращения из рабочей поездки и вскоре предложит удобное для обоих глав ведомств время. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Относительно [госсекретаря] Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде чем мы получили официальный запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — заявил дипломат. Он добавил, что скорее всего это произойдет не сегодня.

28 июля Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре глав МИД. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Лавров уделит время просьбе о телефонном разговоре с американским коллегой Энтони Блинкеном, когда позволит его график.