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Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступил в поддержку россиян

Обладатель Кубка Стэнли Гашек выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов
Доминик Гашек

Доминик Гашек. Фото: Gary Wiepert / AP

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Всем российским спортсменам хочу сказать, что мне очень жаль, что вы не можете сейчас соревноваться с нами», — заявил чемпион. Он посчитал, что с участием россиян соревнования проходили бы на более высоком уровне и соперники смогли бы показать еще более высокий класс.

26 июля Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России. Он возмутился тем, что чешский хоккеист Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в нашей стране, и предложил властям Чехии наказывать граждан за работу в России.

Гашек известен по выступлениям в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии.

Анастасия Борисова
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