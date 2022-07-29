Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступил в поддержку россиян

Обладатель Кубка Стэнли Гашек выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек выступил в поддержку отстраненных российских спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Всем российским спортсменам хочу сказать, что мне очень жаль, что вы не можете сейчас соревноваться с нами», — заявил чемпион. Он посчитал, что с участием россиян соревнования проходили бы на более высоком уровне и соперники смогли бы показать еще более высокий класс.

26 июля Гашек призвал законодательно запретить чехам работать на территории России. Он возмутился тем, что чешский хоккеист Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в нашей стране, и предложил властям Чехии наказывать граждан за работу в России.

Гашек известен по выступлениям в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии.