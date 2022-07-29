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Украина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии

НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Словакии

Фото: @NaftogazUK

НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена перейти к физическому реверсу газа из Словакии, это произойдет впервые с марта, отмечает «Коммерсантъ».

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, Киев будет получать 0,53 миллиона кубометров топлива в сутки.

До этого Украина закупала российский газ по виртуальному реверсу, забирая его из транзитного потока в Европейский Союз. Однако из-за сокращения поставок по «Северному потоку» подобная возможность сокращается.

26 июля 2022 года истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций, и правительство Украины пошло на дефолт по этим бумагам. Кроме того, власти не предоставили руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году.

В июне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая промышленность в стране не функционирует из-за спецоперации России. В то же время компания собиралась подать иск к российскому «Газпрому» из-за недоплаты за транзит газа в Европу в июле.

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Марина Совина
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