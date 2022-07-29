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В ШОС предрекли «перехлестывание» гибридной войны против России на Китай

Замгенсека ШОС Логвинов заявил, что гибридная война против России «перехлестнется» на КНР

Фото: Pixabay

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов рассказал, что масштабы развязанной против России гибридной войны будут увеличиваться. Он предрек, что рано или поздно она начнет «перехлестываться» на Китай, сообщает РИА Новости.

«Стремительное нарастание конфронтационных тенденций в международной жизни невольно заставляет вспомнить старое английское изречение "и мечом твоим станет перо". Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений», — заявил замгенсека организации.

По его словам, Запад развязал тотальную гибридную войну против одного из государств-учредителей ШОС, «перехлестывание» на КНР которое можно заметить уже сейчас. Он отметил, что за последние 20 лет западные страны усилили антагонизм в отношении организации. Он призвал обратить пристальное внимание на проблему противодействия фейкам разного рода.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что из стран, которые хотят вступить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), образовалась очередь. Он подчеркнул, что такой ажиотаж наблюдается в преддверии самаркандского саммита организации.

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Марина Совина
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