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Врач ответил на вопрос о вреде мороженого для здоровья горла

Реаниматолог Леонид Карев: мороженое в умеренных количествах закаляет горло

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мороженое в умеренных количествах может быть полезным для горла, рассказал анестезиолог и реаниматолог Леонид Карев. В беседе с «АиФ» врач также ответил на вопросы о вреде десерта для здоровья.

Анестезиолог Карев отметил, что для людей, у которых нет проблем со здоровьем, холодные напитки и мороженое могут быть полезными, так как закаляют горло.

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Врач напомнил, что главные принципы закаливания — это регулярность и умеренность. Сначала нужно пить напитки температуры не ниже комнатной, затем постепенно переходить на более холодные. Употреблять их рекомендуется перед едой и небольшими порциями, перед глотанием согревая во рту, объяснил он.

Говоря о связи болезней горла и мороженого, Карев отметил, что ангина — это острая форма тонзиллита, инфекционное заболевание с воспалением. «Причина этого заболевания — инфекция, чаще хроническая, которая обитает в носоглотке. Переохлаждение может служить лишь провоцирующим фактором, которое активизирует ее и запускает болезнь», — пояснил он. Врач подчеркнул, что летний десерт никак не может быть первопричиной болезни, однако от него лучше воздержаться людям с хроническим тонзиллитом, особенно в стадии обострения.

Ранее оториноларинголог Аза Сайдулаева предупредила, что горячий чай представляет опасность при боли в горле. Из-за высокой температуры сосуды носоглотки расширяются, в воспаленных миндалинах ускоряется кровообращение и инфекция быстрее попадает в кровь и распространяется по организму.

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Вера Владзиевская
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