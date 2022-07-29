В Германии предложили использовать «Северный поток-2»

Глава комитета бундестага по энергетике Эрнст допустил эксплуатацию «Северного потока-2»

В случае необходимости и нехватки газа можно использовать трубопровод «Северный поток-2». С таким предложением в беседе с ТАСС выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст.

«Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока-2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — допустил такую возможность депутат.

По мнению Эрнста, вопрос обеспечения газом в данном случае должен быть вынесен за скобки украинского конфликта. Он указал, что нужно использовать все методы для обеспечения газоснабжения. Именно на этом должно сконцентрироваться немецкое правительство.

Наконец, политик допустил, что отсутствие газа может оказаться «социальной взрывчаткой» в Германии.

28 июля главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой запустить «Северный поток-2». Главы городских управлений считают, что предложенный властями курс отказа от энергоносителей из России является неверным.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.