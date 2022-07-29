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Рост цен в Европе обновил исторический рекорд

Инфляция в еврозоне составила рекордные 8,9 процента

Фото: Reuters

Потребительские цены в еврозоне в июле взлетели на 8,9 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента в июне, сообщает Статистическое управление ЕС.

Таким образом, показатель обновил исторический рекорд. Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий два процента, более чем в четыре раза.

Рост цен на энергоносители составил 39,7 процента, продукты питания, алкоголь и табак подорожали за месяц на 9,8 процента, промышленные товары — на 4,5 процента. Стоимости услуг увеличилась на 3,7 процента. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в июле подскочили на 4 процента в годовом выражении.

Рост ВВП еврозоны по итогам второго квартала составил 4 процента в годовом выражении, 0,7 процента — в квартальном.

В июне ЕЦБ решил оставить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, отказавшись реагировать на рекордную инфляцию в странах Европы.

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Платон Щукин
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