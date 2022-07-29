Унесшая жизни семьи из пяти человек авария на Кубани попала на видео

Очевидцы сняли момент аварии на Кубани, в которой погибла семья из пяти человек

На камеру видеорегистратора попал момент случившейся на Кубани автомобильной аварии, унесшей жизни пяти человек. Видео публикует Telegram-канал «Kub Mash».

На кадрах видно, как легковой легковой автомобиль, в котором ехала семья, внезапно меняет траекторию и выезжает на встречку, по которой в этот момент двигается фура.

Водитель грузовика пытается уйти от столкновения, но автомобили все равно сталкиваются в лобовую.

Как сообщалось ранее, этот авария произошла на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Из пяти погибших трое детей 7, 11 и 13 лет.

В прокуратуре региона сообщили о начале проверки по факту ДТП и контроле над проверкой полиции.