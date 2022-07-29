Унесшая жизни семьи из пяти человек авария на Кубани попала на видео
Очевидцы сняли момент аварии на Кубани, в которой погибла семья из пяти человек
На камеру видеорегистратора попал момент случившейся на Кубани автомобильной аварии, унесшей жизни пяти человек. Видео публикует Telegram-канал «Kub Mash».
На кадрах видно, как легковой легковой автомобиль, в котором ехала семья, внезапно меняет траекторию и выезжает на встречку, по которой в этот момент двигается фура.
Водитель грузовика пытается уйти от столкновения, но автомобили все равно сталкиваются в лобовую.
Как сообщалось ранее, этот авария произошла на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Из пяти погибших трое детей 7, 11 и 13 лет.
В прокуратуре региона сообщили о начале проверки по факту ДТП и контроле над проверкой полиции.