Нацбанк Украины запретил выставлять курс валют вне обменников

Нацбанк Украины запретил выставлять табло с курсом валют вне обменных пунктов

Национальный банк Украины (НБУ) запретил обменникам выставлять табло с курсом валют вне касс. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном на сайте.

Как рассказали в НБУ, отныне информация о курсе валют может размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. Небанковским финучреждениям запрещается информировать о курсе, привлекая к этому «дополнительное излишнее внимание любыми цифровыми значениями или символами».

21 июля НБУ девальвировал гривну и понизил курс национальной валюты к доллару на 25 процентов — до 36,56 гривны. Такой шаг там объяснили изменением экономики страны, а также укреплением доллара по отношении к другим валютам.