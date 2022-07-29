Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Страны Латинской Америки отказались осуждать конфликт на Украине

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к осуждению конфликта на Украине

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Страны Латинской Америки, Аргентина, Бразилия и Мексика, отказались присоединиться к позиции американских стран по осуждению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию, принятую по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA).

В заявлении говорится, что Аргентина и Бразилия признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине.

При этом Мексика полагает, что ситуация на Украине не находится в компетенции CMDA и присоединяется к мнению других латиноамериканских стран в отношении роли ООН.

Ранее обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер рассказал, что антироссийские санкции привели к экономическому поражению западных стран в Латинской Америке. По мнению журналиста, экономическая война против России, развязанная Соединенными Штатами и Европой, способствовала тому, что МЕРКОСУР пересмотрел отношения с западными странами и переориентировался на Восток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Калининграде допустили остановку транзита через Литву с 1 сентября
Названа причина большого числа жертв пожара в московской многоэтажке
Глава МИД Украины заявил о «зуде» у партнеров Киева о переговорах с Россией
Украина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии
Девочке из Подмосковья удалили 35-сантиметровую опухоль яичника
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Американский разведчик оправдал Путина словами «виноват Джо Байден»
Страны Латинской Америки отказались осуждать конфликт на Украине
Раскрыта причина гибели восьми людей в московской многоэтажке
58-летняя топ-модель снялась топлес для глянца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.