Оперативник ФСБ рассказал о готовивших теракт в Липецке украинских диверсантах

Оперативник ФСБ рассказал о подготовке задержанных в Липецке украинских диверсантов

Украинские диверсанты, которые планировали теракт в Липецке, готовились в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов. Об этом в пятницу, 29 июля, со ссылкой на оперативника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

По словам оперативника, задержанные диверсанты проходили спецподготовку в учебном центре Вооруженных сил (ВС) Украины «Десна», которым руководили иностранные инструкторы. В центре диверсантов обучали проведению разведки и диверсий в тылу противника.

Ранее ФСБ показала на видео подготовку к теракту в Липецке украинских диверсантов и их последующее задержание. На кадрах демонстрируется автостанция «Сокол» в Липецке, где планировался теракт, также показаны кадры наблюдения за диверсионной группой, осматривавшей место планируемого взрыва, и их последующее задержание спецназом ФСБ.

Затем один из задержанных указывает место схрона самодельного взрывного устройства и рассказывает, что он действовал по указанию запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Также на видео присутствуют найденные в телефоне одной из задержанных кадры подготовки диверсантов в составе военизированного подразделения на Украине.

29 июля сообщалось, что подозреваемого вместе с сообщницами задержали в селе Горицы Доровского района области. Диверсанты — мужчина и две женщины, граждане Украины, прибыли в Россию для подготовки теракта на автостанции «Сокол». У них нашли элементы самодельной бомбы большой мощности, которую они собирались взорвать на автостанции.