Стало известно о закупке Латвией российского газа через посредника

Delfi: глава Latvijas gaze подтвердил закупку Латвией российского газа через посредников

Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредников, об этом стало известно порталу Delfi.

Соответствующую информацию подтвердил глава компании Айгарс Калвитис. По его словам, страна продолжает приобретать топливо, но платит за него в евро, а не в рублях.

«Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик», — указал он.

Калвитис не уточнил, кто является новым поставщиком. Он сказал, что этот вопрос является коммерческой информацией, которая не обсуждается публично.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии в финальном чтении утвердил поправки, предполагающие запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Страны Прибалтики также планируют уже в 2024 году отказаться от покупки электроэнергии в России, на таком решении в переговорах с Латвией и Эстонией настаивает Литва.

