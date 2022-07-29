Лавров выразил уверенность в достижении целей спецоперации

Глава МИД Лавров заявил госсекретарю США Блинкену, что Россия выполнит цели и задачи СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия полностью выполнит цели и задачи специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он сказал в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине», — рассказали в МИД России.

Также Лавров изложил Блинкену «российские принципиальные подходы» в свете СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик Украины и выразил уверенность в достижении целей и решении задач спецоперации.

Кроме того, политики обсудили обмен заключенными между Россией и США. Глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.