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Стая обезьян напала на 58 человек в одном городе

В японском городе Ямагути 58 человек пострадали от нападений диких обезьян

Фото: Jürgen & Christine Sohns / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Жители японского города Ямагути пострадали от многочисленных нападений стаи диких обезьян. Об этом сообщает Associated Press.

Приматы терроризируют горожан с 8 июля. За это время зафиксировано 58 нападений. Ситуация обострилась настолько, что в город были направлены дополнительные подразделения службы охраны природы, вооруженные ружьями, которые стреляют дротиками с транквилизатором. Некоторые горожане берут на улицу зонты или садовые ножницы, чтобы отбиваться от обезьян.

Сообщается, что обезьян не интересует еда, поэтому они не попадаются в расставленные ранее ловушки. Жертвами нападений приматов чаще всего становятся старики и дети. «Они крайне умны. Стараются подкрасться и напасть со спины, часто хватая людей за ноги», — заявил городской чиновник Масато Сайто.

Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что была атакована, когда развешивала белье на веранде дома. Другая пострадавшая продемонстрировала прессе забинтованные пальцы на ногах. Обе японки заявили, что напавшие на них приматы были «крупными и толстыми». По сведениям Associated Press, людей атакуют японские макаки.

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21 июля сообщалось, что в нападениях на людей в Ямагути подозревалась одна обезьяна. К тому времени пострадало 10 человек, в том числе трое детей. 27 июля издание Bangkok Post написало, что агрессивный макак был пойман и умерщвлен, однако нападения продолжились и после этого.

Ранее сообщалось, что паукообразная обезьяна в одном из зоопарков Мексики отомстила дразнившей ее девочке. Примат схватил ребенка за волосы через защитную решетку.

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Никита Савин
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